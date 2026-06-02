¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¤ª¤¦¤ÁÊÒÉÕ¤±ÀìÌç²È¤Î¹áÂ¼·°¤µ¤ó¡£º£¤Þ¤Ç5600¿ÍÄ¶¤Î²È¤ò¸«¤Æ¤­¤¿¹áÂ¼¤µ¤ó¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö½ñ¤­½Ð¤¹ÊÒ¤Å¤±¡×¥á¥½¥Ã¥É¤Ï¡¢ÊÒÉÕ¤±¤¬¶ì¼ê¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¤¯¤êÊÖ¤¹¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤³¤½¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö½ñ¤­½Ð¤¹ÊÒ¤Å¤±¡×ÂÎ¸³¼Ô¤Î¤ªÂð¤òÎã¤Ë¡¢¸¼´Ø¼ýÇ¼¤Î¼ê½ç¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥­¥Þ»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ë¡ª¡Ö½ñ¤­½Ð¤¹ÊÒ¤Å¤±¡×¤Î¤ä¤êÊýÊÒÉÕ¤±¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤ò¤É¤³¤Ë¤·¤Þ¤¦¤«¡×¤¬¥¤¥á¡¼¥¸