南海キャンディーズの山里亮太が、6月1日、Xを更新。《かなり今さらになるかもですが、銀河の一票が面白すぎる…Netflixで追いかけて、あっという間に追いついてしまった》と、フジテレビ系で放送中の連続ドラマ『銀河の一票』にハマっていることを報告した。「与党幹事長の娘で秘書をつとめていた主人公（黒木華）が政界を追い出され、政治素人の元スナックママ（野呂佳代）をスカウトして都知事選に挑む “選挙エンターテイン