2025年10月、徳島大学大学院の研究棟で研究学生が死亡した事故について、大学が設置した事故調査委員会は6月1日に調査結果を公表しました。徳島大学大学院薬学研究科の研究棟で2025年10月、当時27歳の男性研究学生が死亡する事故が発生しました。報告書によりますと、現場の低温室には、計画停電による温度上昇を防ぐためドライアイス約31キロが置かれていて、学生は気化した二酸化炭素を吸い込み、中毒と酸素欠乏に陥ったと推測。