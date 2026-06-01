ダンスを通じて子どもたちに、ハッピーを届けたいと活動している男性がいます。「ハッピーダンスおにいさん」こと、三原勇気さんの活動に密着しました。❝5月23日・徳島あわおどり空港❞ （ハッピーダンスおにいさん・三原勇気さん）「おはようございま～す。朝早くからありがとうございます、本日はよろしくお願いしま～す」 徳島市出身の「ハッピーダンスおにいさ