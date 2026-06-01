自然の山としては日本一低い山として知られる、徳島市の弁天山で6月1日、山開きが行われました。 （豊成アナウンサー）「突然ですが、クイズです！日本一低い山として知られる弁天山の標高は何メートルでしょうか？」「正解は6.1メートルです！この標高にちなんで毎年6月1日に、山開きが行われているんです」 （♪ 弁天山音頭）徳島市方上町の弁天山は、自然にできた山の中では日本一低い山として