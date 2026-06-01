（森本アナウンサー）「ここからは台風6号の県内への影響について、気象予報士の佐々木さんに伝えてもらいます」 （佐々木予報士）「台風6号は県内にあさっての未明ごろに最も近づく見込みです」 （佐々木予報士）「進路予想です。午後3時現在台風6号は、那覇市の南南西約90キロにあって1時間に約20キロの速さで北へ進んでいます」「中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30m、最大瞬間風速は45m」「