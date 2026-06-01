台風6号は、１日は沖縄の南を北上し、その後は進路を次第に東よりに変え、３日にかけて、本州の南岸を東よりへ進み、暴風域を伴ったまま四国地方に接近するおそれがあります。徳島県には3日未明頃に最も接近する見込みです。［雨］台風6号は四国の南海上を東北東に進み、徳島県に接近するため総降水量が多くなるおそれがあります。特に接近前後の2日の夜から3日未明にかけては、南部を中心に猛烈な雨や非常に激しい雨が断続的に降