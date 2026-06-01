5勝目の山本由伸と日本人7人組グループが試合後に交流ドジャースの山本由伸投手は5月31日（日本時間6月1日）、本拠地のフィリーズ戦で6回途中10奪三振無失点と好投し、今季5勝目を挙げた。試合後には日本人7人組グループ「XG（エックスジー）」と交流を図ったようだ。日本出身で世界的に活動を行う7人組の人気アーティストグループ「XG」が始球式に登場。JURINが捕手役で参加した佐々木朗希投手にワンバウンドで投球。ドジャー