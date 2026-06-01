福間香奈女王に西山朋佳女流三冠が挑戦する第19期マイナビ女子オープン五番勝負は、両者２勝で迎えた最終第５局が５月29日（金）に東京・将棋会館で行われました。対局の結果、両者得意の相振り飛車から抜け出した福間女王が113手で勝利。快勝といえる内容で女王初防衛を決めています。○通い慣れた相振り飛車で改めて振り駒が行われた本局は第４局に続いて福間女王が先手番に。後手の三間飛車に先手が中飛車模様からの向かい飛車