Dellは、13.4インチの新型ノートPC「XPS 13(DX13260)」をComputex 2026に合わせて発表しました。価格は通常699ドル(約10万5000円)、16歳以上の学生向けには599ドル(約9万円)からとされており、AppleのMacBook Neoを意識したエントリー価格帯のプレミアムノートPCとして位置付けられています。Dell unveils XPS 13, its lightest XPS laptop yet with Intel Wildcat Lake, starting at $599 - VideoCardz.comhttps://videocardz.com