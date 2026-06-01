ド軍3Aの逸材が直近1週間6発の大暴れドジャース傘下3Aオクラホマシティのジェームズ・ティブス3世外野手が31日（日本時間6月1日）、敵地でのアストロズ傘下3Aとの一戦に「3番・指名打者」で出場。4試合連続となる17号を放ち、直近1週間で6発と打ちまくっている。リーグトップに立つ23歳に対し、負傷者が続出しているメジャーへの昇格を求める声が殺到している。本塁打数でパシフィックコースト・リーグのトップを走る23歳の有