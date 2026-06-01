県内で一番早い夏祭りとして知られる、海陽町竹ヶ島の夏祭りが5月31日に行われました。風になびく色とりどりの大漁旗。祭りに合わせ、東北の三陸沖などでマグロのはえ縄漁を行っている漁船が島に帰り、祭りに花を添えます。31日、県内のトップを切って行われた竹島神社の夏祭り。宵宮では宍喰小学校の児童が神輿を担ぎ、航海の安全と大漁を願い、大きな掛け声を轟かせながら島を練り歩きました。「ちょうさじゃ」（参加した児童）