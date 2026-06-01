【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月1日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲（アーティスト名五十音順） AI「It’s You」 Aぇ! group「でこぼこライフ」 Girls2「BLOOM! BLOOM! BLOOM!」 CUTIE STREET「キュートなキューたい」 櫻坂46「Lonesome rabbit」 JI BLUE「景色」 西野カナ feat. NiziU「LOVE B