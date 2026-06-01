銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは、「体験入店初日の女の子が大好きなおじさん」です。○ウブで可愛いあの子銀座などのクラブでは、ホステスとして働きたい方にむけて「体験入店」という機会を設けています。「体験入店」とは、正式に在籍する前に数日間(たいていは1日)だけお試しで働ける制度のことです。これは、お店の雰囲気や客層、実際の業務内容、