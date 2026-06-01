展開している「ダイヤモンド・ブラッシュ・プロジェクト」日本ハムと株式会社ファイターズスポーツ＆エンターテイメントは1日、札幌市内の一部少年野球場に設置された設備等に関する必要な申請および許認可等の進捗を報告。札幌市内の4施設においては必要な申請手続きが行われていないことを確認したため、「寄贈を行った建物等は速やかに撤去する」と発表した。球団は社会貢献活動『ダイヤモンド・ブラッシュ・プロジェクト