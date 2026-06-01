「バラバラにして隠すつもりだった」10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックをいまふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は20年前の’06年６月２日号『大磯発殺害後も客に営業メール＆友人と飲み会“夜はキャバ嬢”歯科医師助手「首切りした狂気の素顔」』を取り上げる。’06年５月11日、神奈川県大磯町のアパートで、会社員・石川真人さん（仮名・29）のメッタ刺し