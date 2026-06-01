6回3安打2失点、防御率5.52【MLB】ブルワーズ 2ー0 アストロズ（日本時間1日・ヒューストン）アストロズの今井達也投手は5月31日（日本時間6月1日）、本拠地のブルワーズ戦で6回3安打2失点と好投したものの、今季3敗目（2勝）を喫した。防御率5.52。一発に泣いた。両軍無得点の4回1死一塁、バウアーズに外角スライダーを捉えられて左越え2ランを浴びた。打たれた瞬間に被弾を確信する痛恨の一発。6回で渡米後最多110球（ストラ