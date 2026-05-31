雄大な自然や美しい景観から、国内外の多くの人を魅了してやまない北海道・富良野市。 「いつかこんな素敵な場所で暮らしてみたい」と憧れを抱く方は多いものの、いざ移住となると、「仕事は見つかるのか」「冬の生活や住まいの事情はどうなのか」といった具体的な不安がつきものです。 そんな移住希望者のリアルな悩みに応えるべく、富良野市が本気で企画した公式イベント『ふらの移住ツアー2026』が、今年8月と10月に開