雄大な自然や美しい景観から、国内外の多くの人を魅了してやまない北海道・富良野市。

「いつかこんな素敵な場所で暮らしてみたい」と憧れを抱く方は多いものの、いざ移住となると、「仕事は見つかるのか」「冬の生活や住まいの事情はどうなのか」といった具体的な不安がつきものです。

そんな移住希望者のリアルな悩みに応えるべく、富良野市が本気で企画した公式イベント『ふらの移住ツアー2026』が、今年8月と10月に開催されます！

ただ名所を巡る観光ツアーとは全く異なる、一人ひとりの希望に寄り添った職場見学や、先輩移住者との交流、そして最大3万円の助成金まで用意された、至れり尽くせりのサポート体制の全貌をご紹介します。

あなたの希望職種に合わせて企業をマッチング！本気の「職場見学」

地方移住において、最も大きな壁となるのが仕事探しです。

本ツアーの最大の目玉であり、富良野市の本気度が伺えるのが、この“職場見学”のシステムです。あらかじめ用意された企業を全員で見学するのではなく、なんと参加者の希望職種を事前にヒアリングし、一人ひとりにマッチする企業や事業所を市が選定して案内してくれるという、まるで専属のエージェントのような手厚いサポートが受けられます。

さらに、移住の強力な後押しとなる移住支援金についての詳細な説明も直接聞けるため、移住後の経済的な不安をしっかりと解消した上で検討を進められます。

8月と10月。目的に合わせて選べる2つのテーマ

今回のツアーは、参加者の関心度が高いテーマに合わせて8月と10月で内容が分かれています。ご自身の知りたい情報に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

画像：北海道 富良野市

第1弾：憧れの暮らし探し！（2026年8月20日～21日※）

8月のツアーでは、就労支援や市内案内に加え、希望者を対象とした『子育て関連施設の見学』が組み込まれています。保育園や学校の環境など、移住後の子育てイメージを具体化したいファミリー層にぴったりの内容です。（※子育て施設見学希望者や後述の助成金利用者は22日まで）

画像：北海道 富良野市

第2弾：理想の仕事探し！（2026年10月8日～10日）

10月のツアーでは、『住まいの座談会』が開催されます。富良野市内の不動産業者が直接、家賃相場や物件事情について解説してくれるほか、実際の賃貸物件の見学も予定されています。雪国のリアルな住環境を知りたい方に最適です。

スーパーや病院も！生活基盤を巡る「市内案内」と「移住者交流会」

生活環境を知るための市内案内では、観光名所ではなく、スーパーやコンビニ、病院など、実際の生活の基盤となる施設を中心に巡ります。さらに、居住希望地の周辺や趣味に関するスポットなど、参加者の要望に応じたカスタマイズ案内も可能で、観光旅行では決して見ることのできない、リアルな富良野の日常を肌で感じられます。

また、ツアー中には富良野グルメを囲みながらの先輩移住者等との交流会も用意されています。見学先事業所の方や、市で活動する地域おこし協力隊、市の移住担当者と直接コミュニケーションを取り、移住の体験談や苦労話などの生の声を聞くことで、地域との温かいつながりを作れます。

最大3万円の助成金で、お財布にも優しく移住体験！

これだけ充実した内容でありながら、ツアー自体の参加費はなんと無料！（※富良野市までの交通費、宿泊費、滞在中の飲食費は各自負担）

さらに、『富良野市ワーケーション展開費用助成金』の制度を併用することで、最大3万円の助成を受けられます！

自治体公式のツアーだからこそ実現できるこの手厚い経済的サポート。徹底したゴミ分別や『2050年ゼロカーボンシティ』を目指す環境のまち・富良野市らしく、助成金の活用にはゼロカーボンプログラムへの参加やツアー体験記の提出といった要件が設けられており、町の理念に共感しながら移住へのステップを踏み出せる設計になっています。

詳細情報

ふらの移住ツアー2026

第1弾：憧れの暮らし探し！

日程：2026年8月20日（木）～21日（金）

※子育て施設見学希望者・助成金利用者は22日（土）まで

第2弾：理想の仕事探し！

日程：2026年10月8日（木）～10日（土）

参加費：無料（※現地までの交通費、宿泊費、滞在中の飲食費は各自負担）

助成金について：最大3万円の助成金利用には、ツアー申込とは別に事前申請等が必要です。詳細は「富良野市ワーケーション公式サイト」等をご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

ネットで情報を眺めているだけでは、移住の決断はなかなか下せないもの。

だからこそ、仕事・住まい・お金・そして“人”とのつながりまで、移住のハードルを徹底的に下げてくれるこの『ふらの移住ツアー』は、本気で北海道移住を考えている方にとって最高のチャンスです。

定員には限りがあるため、少しでも心が動いた方は、ぜひ特設サイトから詳細を確認し、富良野市での新しい人生の扉を叩いてみてください！

文／北海道Likers 画像・参考／北海道 富良野市

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

