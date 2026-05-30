2019年の様子提供：デューク 2026年８月22日と23日、国営讃岐まんのう公園（香川県まんのう町）で開催される「MONSTERbaSH2026」の入場チケットがまんのう町のふるさと納税の返礼品に登録され、28日から受け付けが始まりました。 寄付金額４万5000円で、どちらか1日の入場券が返礼されます。「ふるさとチョイス」限定で受け付けており、数量限定です。 モンバスチケットのふるさと納税返礼は2024年に始まりま