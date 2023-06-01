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【World of Tanks: HEAT】 5月26日 リリース 基本プレイ無料（アイテム課金制） ウォーゲーミングジャパンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Wargaming Game Center/Steam）用戦車系ヒーローシューターゲーム「World of Tanks: HEAT」を5月26日にリリースした。 「World of Tanks: HEAT」は、長