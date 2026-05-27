中古住宅やマンションの売却時に、家具や小物を配置してモデルルームのように見栄えを良くし、物件の価値を高める“ホームステージング”。近年、日本でも注目を集めているこの手法に、北海道ならではの地域資源を掛け合わせた画期的な取り組みが札幌でスタートしました。 ホームステージング専門会社の『株式会社サマンサ・ホームステージング』は、リノベーションを手掛