チェルシーに所属するアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスは、今夏の退団を望んでいるものの、簡単にクラブを離れることはできなさそうだ。27日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現在25歳のE・フェルナンデスは、FIFAワールドカップカタール2022で36年ぶり3度目となるアルゼンチン代表の優勝に貢献し、大会最優秀若手選手賞に選出。この活躍もあり、2023年1月にベンフィカからチェルシーに当時の英国史上最高額と