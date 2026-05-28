横浜開港記念日である6月2日（火）に合わせて、全天候型温泉テーマパーク「箱根小涌園ユネッサン」が「勝手に横浜市民割！」キャンペーンを2026年6月2日から8日まで実施します。横浜市民なら通常料金2,500円から約30％オフ、6月2日当日はなんと1,000円で入場可能に。箱根が国際的な観光地へと発展した歴史的背景には横浜港の開港が深く関わっており、その感謝を込めた特別企画です。梅雨の時期でも天候を気にせず楽しめるため、週