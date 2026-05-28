今日28日(木)は、低気圧や前線の影響で、近畿から北海道で気圧が下がるでしょう。特に、東海や東北、北海道では影響度が大きくなりそうです。気圧の変化で体調に影響が出やすい方は、頭痛やめまいなどにご注意ください。今日28日(木)東海や東北、北海道で影響度「大」今日28日(木)は、低気圧や前線の影響で、近畿から北海道で気圧が低下するでしょう。特に、東海や東北、北海道で影響度が大きくなりそうです。気圧の低下に伴う、