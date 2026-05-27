スポーツを始めるきっかけづくりにしてもらおうというイベント「NARUTOスポーツデー」が5月27日、鳴門市で開かれています。これは、市民がスポーツを始めるきっかけにしてもらおうと鳴門市が毎年開いていて、2026年で3回目になります。市内各所で、早朝から30競技が行われています。このうちアミノバリューホールでは、カーリングからヒントを得て誕生したニュースポーツカ