アイドルにアニメ、ゲームなど、いまやさまざまなジャンルで「推し活」が盛り上がりを見せています。そんななか、密かにブームになっているものが。それが「多肉推し」。多肉植物をこよなく愛し、収集・育成・鑑賞する人＝タニラーが増殖しているといううわさを聞きつけ、YouTubeでも大人気の多肉植物生産者、「多肉植物 つぶつぶ屋」さんに、多肉植物の魅力やはじめてでも育てやすい品種などをうかがいました。【画像を見る】まる