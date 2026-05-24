芸能界屈指のポケモンファンとしても有名な山本美月さん■ヤクルト 6ー0 DeNA（23日・横浜）人気美女が放つオーラに魅了されるファンが続出した。俳優の山本美月さんが23日、横浜スタジアムで行われたDeNA-ヤクルト戦のセレモニアルピッチに登場。髪をポニーテールに束ね、豪快フォームから一球を投じた山本さんに「めちゃくちゃ可愛い」「一生推せる最高の女神」と反響が相次いだ。「ポケモンベースボールフェスタ2026」として