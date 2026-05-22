21日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏が、ヤクルト戦に先発した巨人・田中将大について言及した。田中は初回3本の安打を浴びるなど2点を失うと、2回にも長岡秀樹に適時二塁打を浴びた。3回と3回は三者凡退に抑えたが、5回に打席が回ってきたところで代打が送られ交代となった。この日の田中は4回・54球を投げ、4被安打、2奪三振、1与四球、3失点で2敗目を喫した。辻氏は「いつもより