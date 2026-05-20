2月8日に投開票が行われた衆議院議員総選挙について、議員定数の配分や選挙区割りが憲法に違反するとして、三竿径彦（みさお みちひこ）弁護士らのグループ（三竿グループ）が国に選挙の無効を求めた訴訟の第1回口頭弁論が、5月20日、東京高裁で開かれた。 三竿グループは、1962年に越山康弁護士（故人）らにより始まった「定数是正訴訟」の活動を引き継ぎ、衆院選のたびに無効訴訟を提起してきた。裁判所はそ