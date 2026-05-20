D’ESPAIRSRAYが新たな道を歩み始めた。5月4日、Zepp DiverCity (TOKYO)にて＜D’ESPAIRSRAY LIVE 2026「RAPTURE」＞と題したワンマンライブを行い、約16年ぶりに完全復活。さらに5月13日には、こちらも同じく約16年ぶりシングル「RAPTURE」もリリースされた。2011年6月の解散から、復活──。この激動のドラマについて、メンバーの口から語ってもらった。◆◆◆──ワンマンを無事に終えたみなさんが、どのよう