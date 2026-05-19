インペリアル・エンタープライズより、「シナモロール 浅草文庫（R） 長財布」が、販売開始された。＞＞＞シナモロール 浅草文庫(R) 長財布をチェック！（写真10点）浅草文庫（R）は、播州特産の真っ白い牛革に江戸小紋などの文様を彩色し、型押しでふっくらと仕上げた文庫革の専門店。型友禅の技法で1色ずつ寸分の狂いもなく版を重ね、柄を摺り出した後、熱を加えて型押しをほどこし、豊かな表情をひき出す。浅草橋の工房で熟練職