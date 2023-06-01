[5.18 プレミアリーグ第37節](エミレーツ スタジアム)※28:00開始<出場メンバー>[アーセナル]先発GK 1 ダビド・ラヤDF 2 ウィリアン・サリバDF 3 クリスティアン・モスケラDF 6 ガブリエル・マガリャンイスDF 33 リッカルド・カラフィオーリMF 8 マルティン・ウーデゴーアMF 10 エベレチ・エゼMF 41 デクラン・ライスFW 7 ブカヨ・サカFW 19 レアンドロ・トロサールFW 29 カイ・ハバーツ控えGK 13 ケパ・アリサバラガDF 5 ピ