キリンビール『キリングッドエール』の新TV-CM「キリングッドエール 想いがつまったビール篇」(30秒)、「キリングッドエール 大合唱篇」(90秒)が、本日5月18日より全国で順次放映スタートとなった。同CMでは、Mrs. GREEN APPLE、綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平が、2025年よりスケールアップした総勢約500名のコーラス隊／楽器隊とともにMrs. GREEN APPLEの「GOOD DAY」を歌唱。“ビールの力で日本を明るくしたい”という思いが一