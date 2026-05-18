ひつまぶしってどんな食べ物？【画像を見る】ひつまぶしとは？鰻丼・うな重との決定的な差や意外な誕生秘話愛知県名古屋市の郷土料理として広く知られている「ひつまぶし」。一見すると鰻丼によく似ていますが、実は食べ方も魅力も大きく違う料理なんです。今回は、ひつまぶしとはどんな料理なのか、その誕生秘話、そして存分に楽しむための食べ方の手順、さらにはご自宅で手軽に作れる「ひつまぶし風」レシピまで、詳しく解説して