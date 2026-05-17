アル・ナスルはG大阪に0-1で敗れたガンバ大阪は5月16日に行われたAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）決勝でサウジアラビア1部アル・ナスルに1−0で勝利し、クラブ通算10度目の優勝を飾った。歓喜に沸いたG大阪の面々に対して、敗れたアル・ナスルの選手達は悲しみに暮れたが、試合後の表彰式にチームの象徴でもあるポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドの姿はなかった。日本では準優勝に終わった選手が、首にかけられた