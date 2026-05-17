スペイン代表DFダニ・カルバハルは今夏レアル・マドリードを離れる見込みだという。『The Athletic』が報じている。現在34歳のカルバハルはレアル・マドリードの下部組織出身の選手で、武者修行先のレヴァークーゼンから復帰した2013年以降は欠かせない存在に。右SBとして絶対的地位を築き、数々のタイトル獲得へ貢献してきたレジェンドだ。レアルでは通算449試合に出場しているカルバハル。キャプテンマークを任される存在になっ