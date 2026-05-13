[5.13 J1百年構想リーグ WEST第12節](ノエスタ)※19:00開始主審:御厨貴文<出場メンバー>[ヴィッセル神戸]先発GK 1 前川黛也DF 3 マテウス・トゥーレルDF 16 カエターノDF 24 酒井高徳DF 80 ンドカ・ボニフェイスMF 7 井手口陽介MF 15 ジエゴMF 44 日高光揮FW 10 大迫勇也FW 11 武藤嘉紀FW 13 佐々木大樹控えGK 71 権田修一DF 2 飯野七聖DF 23 広瀬陸斗DF 41 永戸勝也MF 5 郷家友太MF 14 乾貴士MF 25 鍬先祐弥FW 19 満田誠FW