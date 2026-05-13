平井 大が、新曲「once again」を本日配信リリースした。本楽曲は、自身主催のビーチフェス＜HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2026＞に向けて制作された連続配信シリーズ“THE BEACH TRIP DROPS”の第3弾となる楽曲だ。キミへの真っ直ぐな誓いを歌った、平井 大らしさ溢れる究極のラブソングに仕上がっており、時を巻き戻しても、生まれ変わっても、キミを愛したい”という想いが込められた、この夏大切な人と一緒に聴きたくなる