BOYNEXTDOORが、新曲「ddok ddok ddok」のパフォーマンスビデオを公開した。本楽曲は1stスタジオアルバム『HOME』の先行公開曲で、6人の“招かれざる客”があらゆる場所へ突然現れるというメッセージのヒップホップ曲になっているという。今回公開されたパフォーマンスビデオでは、サビごとに繰り返される「ddok ddok ddok」という言葉を、さまざまなノックの動作で表現しており、視覚的な楽しさを加えているという。曲の後半では