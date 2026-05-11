9割の中学生が宿題をAIに頼る現代、AI学習で気を付けるべきことは何か。札幌国際大学の安井政樹准教授は「『勉強』と『学習』の違いを知らないと、AIはどうしても『勉強から逃げるための道具』となってしまう。AIを頼ることは悪いことでは無いが、考えないクセをつけるのは避けた方が良い」という――。※本稿は、安井政樹『「考える力」と「好奇心」をぐんぐん伸ばす AI×学び入門』（日経BP）の一部を再編集したものです。■小学