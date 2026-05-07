アメリカ軍岩国基地の空母艦載機部隊による陸上模擬着艦訓練＝FCLPが7日から17日まで硫黄島で行われます。岩国基地は、硫黄島で訓練が実施できない場合の予備施設に指定されています。7日午前9時半ごろのアメリカ軍岩国基地です。E2D早期警戒機などの空母艦載機が次々と離陸しました。順次硫黄島に向かっていくものとみられます。FCLPはアメリカ軍岩国基地の空母艦載機部隊が例年、空母の出航を控えた5月に陸上の滑走路を甲板に見