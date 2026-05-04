ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月4日（月・祝）〜5月10日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【乙女座（おとめ座）】今週は身の回りを整理すると、気持ちも前向きになれるようです。特にクローゼットを片付けると◎ 今の自分に似合うスタイ