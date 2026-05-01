（台南中央社）南部・台南市安南区の沿岸部で4月30日午後6時過ぎ、日本人女性とポルトガル人男性が自転車で走行中、追いかけてきた野良犬に囲まれるトラブルがあった。2人は通報を受けた警察によって保護された。けが人はいない。台南市政府警察局第三分局は中央社の取材に、2人は安平区の宿泊施設に滞在していたと説明。自転車で走行中、野良犬に囲まれ、110番通報したという。警察は当初、携帯電話の位置情報を基に、2人が安南区