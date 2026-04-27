お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が25日、オフィシャルブログを更新。子どもたちが美術教室で制作した作品と“大粒の涙”を流した長女の微笑ましいエピソードを明かし、ファンから反響を呼んでいる。 この日、小原は「女優さん★」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「美術教室で何回かかけてじっくり作り上げた作品！」とつづり、子供たちが木製の“テトリス”作品が完成したことを報告。 ドラゴンボールをモチー