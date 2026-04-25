（台北中央社）総統府の郭雅慧（かくがけい）報道官は25日、中華民国（台湾）と外交関係を持つアフリカ南部のエスワティニ（旧スワジランド）で、国王ムスワティ3世の即位40周年と58歳の誕生日を記念する式典が行われるのに合わせ、頼清徳（らいせいとく）総統が林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）を特使として派遣したと発表した。エスワティニ政府は現地時間同日未明、林部長が現地の空港に到着したと明らかにした。式典に