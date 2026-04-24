今年、イタリアで開催されたミラノ・コルティナ2026オリンピック・パラリンピック冬季競技大会は、大きな盛り上がりのうちに閉幕した。アスリートの素晴らしいプレーや演技の数々は記憶に新しいが、振り返る上で忘れてはならないのがボランティアの存在だ。世界有数のスポーツイベントであるオリンピック・パラリンピックでは、ボランティアが会場案内から競技運営、選手団サポートなど、さまざまな場面で大会を支える。そこでしか