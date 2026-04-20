劇作家からの性被害を訴えた女優の大内彩加が20日までにXを更新。自身の性被害を否定した一部投稿に言及した。大内は、自身が性被害を訴え「裁定和解」となった裁判について、ノンフィクション作家のXを引用。作家は「和解という結果になったことは知られていても、レイプについて『原告の立証に難がある』とされたことは報道されてないので、知られていません。客観的に考えて『ハラスメント』はまだしも、レイプはしていなかった