東急不動産が展開している東急ハーヴェストクラブは、オンライン予約の受付を4月13日午前9時はんから再開する。4月1日に実施したリニューアル後、システムの不具合が続いていた。宿泊のオンライン予約が対象となり、その他の機能は引き続き利用できない。システム障害の原因の特定には至っておらず、「引き続き全力を挙げて調査を進めております」としており、原因が分かり次第、再発防止策とともに公表する。東急ハーヴェストクラ