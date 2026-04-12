現職と新人が立候補した黒部市長選挙は、きょう投票が行われています。午前11時時点の投票率は、11.5パーセントとなっています。黒部市長選に立候補しているのは、届け出順に、いずれも無所属で自民党黒部市連が推薦する現職の武隈義一候補（58）と、自民党宇奈月町支部が推薦する新人の上坂展弘候補（64）の2人です。投票は、市内18か所できょう午前7時から始まりました。午前11時時点の投票率は11.5パーセントで、前